Il Lupo Bianco si congeda donando visiere e camici ai medici

Dopo oltre un mese di frenetica attività sociale, di cui hanno beneficato strutture sanitarie, associazioni, case di riposo, enti pubblici e decine di migliaia di cittadini, Carlo Olmo consegna, lunedì mattina l'ultima fornitura di dispositivi di protezione individuale destinati all'Asl.

Alle 10, davanti alla Piastra, Olmo consegnerà ai medici dell’ospedale e di famiglia, ben 1400 visiere - in parte offerte personalmente e in parte frutto della donazione delle comunità cinesi italiane, ammirate dalla generosità di Olmo, hanno deciso di integrare la sua già importante donazione: Olmo ne distribuirà 1000 tra medici ospedalieri e di famiglia di Vercelli e 400 all’ospedale di Biella, che ne aveva necessità urgente: verrà a ritirarle un rappresentante della sanità biellese.

Inoltre, in accordo con il direttore amministrativo dell’Asl vercellese, Anna Burla, sempre lunedì mattina Olmo distribuirà, a sue spese, 700 camici protettivi per gli operatori sanitari del Sant’Andrea.

A proposito di donazioni, oltre ai contributi propri per sostenere gli operatori sanitari e i cittadini di Vercelli, della provincia e di centri importanti anche extra vercellesi, Olmo aveva avviato una sottoscrizione pubblica per incamerare altri fondi, sempre da destinare alla protezione del personale sanitario e dei cittadini. Questa sottoscrizione (anche con un contributo rilevante della Provincia) ha toccato quota 60 mila euro e Olmo è davvero grato alla popolazione vercellese per la fiducia che gli è stata concessa attraverso piccoli e grandi versamenti, tutti fatti col cuore.

Di questi 60mila euro, il benefattore vercellese ne ha già investiti 43mila. Sui 17mila rimanenti - e su altre eventuali integrazioni che potrebbero registrarsi nei prossimi giorni - Olmo e i suoi Lupi Bianchi stanno valutando richieste e situazioni giorno per giorno. Quel che è certo è che non un solo centesimo di quei soldi donati dai vercellesi resterà sul conto aperto da Olmo: al termine delle necessità inderogabili la cifra rimanente sarà destinata al Dea dell’ospedale Sant’Andrea. Dea che lunedì, ma già lo sapete, riceverà 104 maglie con il Lupo Bianco e una prima cifra in contanti - tremila euro - derivata dalla vendita delle maglie alla cittadinanza.

"Con la sua ultima donazione alla Piastra dell'Asl 11 di Vercelli - anticipa Olmo - il Lupo Bianco terminerà la sua principale missione, ma continuerà ad esserci per vigilare e aiutare il prossimo quando necessario e anche per organizzare un giorno il grande raduno gioioso per festeggiare il ritorno alla vita normale da parte di un uomo normale".