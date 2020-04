Tamponi per tutti gli ospiti del Sant'Antonio Abate

Lunedì 20 aprile, verranno effettuati i tamponi agli ospiti della casa di riposo Ipab Sant’Antonio Abate di Trino. "L’attività - spiega il sindaco, Daniele Pane - sarà diretta dall’Asl di Alessandria e si svolgerà in casa di riposo, così come avvenuto in tutte le altre RSA del Piemonte".

Finora la situazione del Sant'Antonio è sempre stata positiva e monitorata: "A oggi - spiega ancora Pane - non si sono registrati casi sospetti o sintomi preoccupanti, e questo è stato un grande merito di tutto il CdA, del direttore Paolo Filippi, della dottoressa Daniela Ferraris, del direttore sanitario Alessandro Croce e di tutto il personale della struttura, che ha operato in modo esemplare e con i quali ci siamo sempre coordinati prendendo assieme le scelte strategiche. Sono state adottate preventivamente tutte le misure necessarie avviando protocolli più che prudenziali, facendo scelte anche difficili, soprattutto all’inizio, come quella di contingentare gli accessi e limitare al minimo indispensabile le visite ospedaliere degli ospiti. Sono stati distribuiti sin da subito i dispositivi di protezione individuale e grazie soprattutto alle donazioni dei privati, sono stati fatti approvvigionamenti di tutti i presidi igienici e, grazie a Massimo Osenga si è attivato anche il servizio delle video chiamate per permettere ai parenti di vedere i loro cari in questa situazione difficile".