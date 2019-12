Interrogatorio di garanzia: Rosso sceglie di non rispondere

"Una persona come l’onorevole che sa di essere estraneo alla criminalità organizzata, ha bisogno di tempo per potersi confrontare con l’autorità giudiziaria, conoscendo gli atti che non abbiamo ancora avuto modo di studiare”. Così l’avvocato Giorgio Piazzese, legale difensore dell’ex assessore regionale di Fratelli d’Italia Roberto Rosso, arrestato venerdì dalla Guardia di finanza di Torino con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

Sabato pomeriggio, al carcere “Lorusso Cutugno”, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia, con Rosso che si è avvalso della facoltà di non rispondere. E, rispetto a quanto è finora trapelato dell'indagine l'avvocato conclude: “Sono stati giorni molto intensi; non ho neppure avuto il tempo di leggere i giornali e quindi non so cosa è stato scritto”.