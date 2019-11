D'Uonno a processo per il tentato omicidio di Simona Rocca

Ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato (che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena) Mario D'Uonno, l'ex guardia giurata che, lo scorso 4 febbraio, aggredì sul piazzale dell'Ovs Simona Rocca, gettandole addosso benzina e dandole poi fuoco.

La donna, che si salvò per miracolo, riportando ustioni sul 45% del corpo e restando per mesi in ospedale, lo aveva denunciato più volte per stalking e la settimana successiva all'aggressione era previsto il processo, che poi si è svolto in autunno ed è terminato con la condanna di D'Uonno.

D'Uonno, in carcere dal giorno stesso dell'aggressione, si è presentato martedì all'udienza preliminare davanti al Gup Claudio Passerini accompagnato dal legale Enrico Faragona: le accuse che gli vengono contestate dalla Procura di Vercelli sono tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà, stalking aggravato (per fatti successivi a quelli per i quali D'Uonno è già stato processato) incendio, violazione della privacy.

Simona Rocca, che ha riportato danni permanenti in seguito all'aggressione e che ancora sta seguendo un percorso riabilitativo, sarà parte civile: il processo prenderà il via l'11 febbraio 2020.