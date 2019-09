"Una lezione di giustizia e umanità": la lettera di Lorenzina Opezzo conquista il web

"Una lettera che è una lezione di giustizia e di umanità", scrive Selvaggia Lucarelli e quest'opinione viene condivisa da centinaia di persone che hanno commentato l'intervento a sostegno delle parole dell'insegnante vercellese. Lorenzina Opezzo, raccontando la quotidianità della sua famiglia e le difficili prove che molti ragazzi gay devono affrontare, ha di certo dato un aiuto a tante altre persone, dimostrando anche che l'indignazione può essere espressa in termini educati e non offensivi. Una lezione di civiltà.

"Grazie alla signora Lorenzina, per aver espresso concetti tanto importanti quanto, al giorno d’oggi, per nulla scontati - scrive una lettrice - Grazie per aver dato voce in modo educato, a chi crede ancora che la libertà sia il principio base di ogni forma di democrazia più elevata. Grazie per aver risposto a questo “signore” a nome di noi tutti facenti parte del mondo LGBT+".

"Gentile, educata, lucida, senza un minimo di odio e rabbia, scritta con serenità, illuminante... che bella grande lezione di vita", commenta un'altra lettrice.

"L'educazione , il rispetto e l intelligenza fanno la differenza. Complimenti a questa mamma straordinaria": è il tenore della maggior parte dei commenti.