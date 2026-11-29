Da sabatop sera sono accesi l’albero di Natale di piazza Cavour e i 7 chilometri di luminarie “disseminate” lungo la città. Con una festa condivisa tra amministrazione comuna e cittadini si è alzato il sipario sul cartellone di Merry Vercelli: 87 appuntamenti fino al 10 gennaio. Non solo in centro: concerti, spettacoli, mostre, laboratori e feste arrivano anche nei rioni. Degli 87 appuntamenti, 37 sono pensati per i bambini.

Sabato sera, piazza Cavour ha visto radunarsi centinaia di persone. Il Sindaco, Roberto Scheda, ha fatto gli auguri di buone feste ai vercellesi; poi via all'accensione dell'albero di luci, offerto da Atena Iren.

Il programma completo, con tutti gli appuntamenti, è sul sito del Comune: https://www.comune.vercelli.it/schede-informative/merry-vercelli-iniziative-natalizie-vercelli



