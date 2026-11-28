Con l'accensione dell'albero di Natale e delle luci in circa 40 via delle città, si aprono oggi, sabato 28 novembre, gli appuntamenti natalizi di "Merry Vercelli", promossi dal Comune, da Ascom, Confesercenti, Asm e da decine di associazioni e sostenitori. Realizzato da Asm Vercelli, il grande albero luminoso è allestito, quest'anno, nella zona verso via Galileo Ferraris, la prima nella quale si sono conclusi i lavori di sostituzione delle plance in legno con i nuovi rivestimenti in pietra.

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Domenica, per tutto il giorno, la piazza centrale ospita “La magia del dono", tradizionale appuntamento solidale allestito dalle associazioni di volontariato con stand di autofinanziamento, laboratori per bambini, giochi, merenda e musica.