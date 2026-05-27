L'Alta Valle investe sui servizi: nuovo nido per Alagna, Mollia e Campertogno

Alagna e l'alta Valsesia investono sulle giovani famiglie: al via il progetto per il nuovo asilo nido nello "Chalet Vecchio" di Riva Valdobbia. La struttura, realizzata sopra il Foyer du Fond che verrà a sua volta completamente riqualificato, ospiterà fino a 12 bambini e nascerà in sinergia con i Comuni di Mollia e Campertogno: prevede un investimento di circa 500.000 euro, di cui oltre 450.000 euro finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

L'intervento si inserisce nella riqualificazione totale del cosiddetto “Chalet vecchio” che verrà completamente rinnovato: il piano terra sarà interamente dedicato alle attività dello sci di fondo (con spogliatoi, bagni, magazzini e un’area per il noleggio di sci e attrezzature), andando a costituire il nuovo Foyer du Fond, mentre il primo piano ospiterà l'asilo nido. La nuova struttura, pensata per accogliere fino a 12 bambini, sarà un modello di accessibilità, inclusione e sostenibilità ambientale. Verranno utilizzati materiali ecocompatibili per la costruzione e, per quanto riguarda il riscaldamento, l’edificio sarà collegato alla futura rete di teleriscaldamento comunale, la cui gara d'appalto partirà nelle prossime settimane. In un’ottica di sviluppo comprensoriale, il progetto dell’asilo nido è stato sviluppato in totale collaborazione e sinergia con i vicini Comuni di Mollia e Campertogno, con i quali a breve verrà sottoscritta un’apposita convenzione anche per l’attivazione del servizio di scuolabus dedicato ai bimbi della scuola primaria.

«Si tratta di un investimento fortemente strategico - dice Roberto Veggi il sindaco di Alagna Valsesia - e rappresenta il primo tassello per una riqualificazione totale dell'area. L'asilo va a integrarsi con l'investimento da circa 700.000 euro che il Comune sta sostenendo per la realizzazione del nuovo impianto di innevamento programmato della pista di fondo, grazie ai 550.000 euro ottenuti dalla Regione Piemonte. I bambini e le famiglie di Alagna e dell'Alta Valle potranno fruire di un nuovo servizio posizionato in una sede strategica, dove i più piccoli avranno a disposizione ampi spazi naturali esterni e aree gioco, in una posizione ottimale per la logistica dei trasporti. Questo è un ulteriore e fondamentale passo a sostegno delle famiglie, una politica che il Comune porta avanti da anni, ad esempio abbattendo i costi degli skipass stagionali per i residenti e offrendo attività sportive gratuite o a prezzo scontato in accordo con le associazioni del territorio, dallo sci di fondo allo sci da discesa. Il nuovo asilo nido offrirà finalmente alle neo-mamme la possibilità di rientrare prima al lavoro e di riprendere le proprie attività personali e professionali, senza dover attendere l’età d'ingresso alla scuola dell’infanzia».

«Le Amministrazioni di Campertogno e Mollia - aggiungono i sindaci Marilena Carmellino e Miriam Giubertoni - credono fortemente in questo progetto di territorio, nato per sostenere concretamente le famiglie. In un contesto generale di denatalità, i dati delle nascite in Alta Valle negli ultimi cinque anni sono in controtendenza e ci fanno ben sperare. Proprio per questo è fondamentale offrire un aiuto concreto ai genitori: il nido permetterà alle madri un rientro più rapido al lavoro, con riflessi positivi sull'economia familiare e, di riflesso, su tutto il tessuto locale. Spesso si parla di aree interne o periferiche, ma vivere in montagna non può e non deve essere un limite. Il nostro impegno, al contrario, è proprio quello di abbattere le distanze e garantire ai nostri cittadini una migliore qualità dei servizi in ogni fase della vita».