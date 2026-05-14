Il 9 maggio è morto Edoardo Magnone

Edoardo Magnone (86 anni) è mancato sabato 9 maggio; originario di Santhià viveva a Dorzano. Presidente del Registro Fiat Italiano. Edoardo ha dedicato la sua vita alla valorizzazione dell’automobilismo storico.

Protagonista e appassionato, ma soprattutto persona di rara signorilità: presso la sede del Registro Fiat, a Torino in Via Cesare Battisti, non mancava mai la sua calorosa accoglienza, rivolta ad un momento di attenzione per chi si avvicinasse al motorismo d’epoca. Con la sua esperienza ed entusiasmo ha rappresentato un punto di riferimento per appassionati, collezionisti e cultori dell’automobile. Con lui se ne va un pezzo importante della storia, ma resta viva l’eredità del suo lavoro e dell’entusiasmo che saputo trasmettere ad intere generazioni.