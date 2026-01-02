Botti di Capodanno: 14 sanzioni della Polizia locale

Sono 14 le sanzioni elevate dagli agenti della Polizia Locale per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale contro i botti di Capodanno. Fra queste, due sono state date a esercizi commerciali. E' il bilancio diffuso dal Comune dopo una notte di Capodanno che, comunque, non ha mancato di causare polemiche (oltre a un ferito grave) per le ripetute violazioni del divieto di accensione di botti all'interno della città.

A tracciare un bilancio è l'assessore Paolo Campominosi. Numerose le chiamate giunte al numero attivato per segnalare situazioni di pericolo: nella notte una trentina di ragazzi che si erano radunati al Concordia per far esplodere botti sono stati dispersi dall'arrivo delle pattuglie delle forze dell'ordine.

«C’è stato un proficuo coordinamento fra le forze dell’ordine: le pattuglie hanno percorso il territorio cittadino con i lampeggianti e, il più delle volte, proprio questo è servito da deterrente: specie i gruppi di ragazzini si sono allontanati – dice Campominos-. È stata portata avanti, dunque, una buona prevenzione e sono stati disincentivati diversi episodi che potevano portare a gravi conseguenze».

Ringraziando la Polizia locale e le forze dell'ordine per il lavoro svolto, Campominosi conclude con l'auspicio che una più puntuale educazione e rispetto delle regole possano evitare il ripetersi di situazioni di pericolo. «I botti sono legali, come recita la regolamentazione dell’Unione Europea. Quindi, finché non si stringerà la cinghia a un livello superiore, i Comuni potranno avere un ristretto margine d’azione», conclude