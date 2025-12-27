Incendio alla cabina elettrica del condominio, soluzione d'emergenza per 10 famiglie

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, un incendio divampato nella cabina elettrica di un condominio in via Monfalcone ha provocato l’interruzione della corrente, lasciando senza energia, senza riscaldamento e senza disponibilità di acqua calda diversi alloggi, abitati anche da anziani e bambini.

Dieci i nuclei familiari coinvolti, per i quali il Comune è intervenuto per gestire l’emergenza e garantire assistenza: sette sono stati accolti al Modo Hotel in condizioni di piena sicurezza, mentre tre famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa.

«A partire da lunedì 29 dicembre prenderanno avvio i lavori di Atc per il ripristino della cabina elettrica, passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità», assicurano dal Comune che, tramite il sindato Roberto Scheda, il vice Domenico Sabatino e l'assessore alle Politiche sociali Valeria Simonetta ha coordinato gli interventi di emergenza.