Esce di strada e si ribalta con l'auto: ad allertare i soccorritori lo smartwatch

Allertati dallo smartwatch dell'autista finito fuori strada, i mezzi di soccorso sono intervenuti, intorno alle 11,30 di mercoledì 24 dicembvre, lungo la provinciale 71, nel Comune di Serravalle Sesia.

Poco prima, dopo aver perso il controllo della vettura, il conducente era finito fuori strada, capottandosi: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, i sanitari della Croce Rossa di Gattina e i Carabinieri di Serravalle, sono intervenuti per i soccorsi del caso. Il conducente, uscito autonomamente dalla vettura, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e poi affidato al personale sanitario per il trasporto in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Il personale del distaccamento di Varallo si è poi occupato della messa in sicurezza della zona.