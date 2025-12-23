Robbio, sequestrata un’area di 200 metri cubi di rifiuti speciali

Giovedì scorso i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mortara, coadiuvati dal personale in servizio al comando di polizia locale di Robbio, hanno accertato un deposito di ingenti quantità di rifiuti speciali non pericolosi, per un quantitativo stimato di circa 200 metri cubi, costituiti da ferro, alluminio, cavi elettrici e radiatori, posti all’interno di corte di un’area nel comune di Robbio.

I rifiuti erano prodotti da un’impresa di metalli non autorizzata alla gestione di rifiuti.

Si è proceduto al sequestro penale dei rifiuti speciali non pericolosi e del mezzo meccanico tipo “ragno” utilizzato per l’attività di gestione illecita dei rifiuti in assenza di prescritta autorizzazione, in violazione dell’art.256 c.1 del dlgs 152/2006 Testo Unico Ambientale.

Il Nucleo Carabinieri Forestale ha denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria, l’amministrazione unico della società. Sono ancora in corso ulteriori indagini per accertare compiutamente l’origine dei materiali rinvenuti e verificarne compiutamente la natura.