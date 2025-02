Auto in fiamme in un cortile di Tronzano

Auto in fiamme, nella notte tra lunedì e martedì, all'interno di un cortile di uno stabile, a Tronzano.

Intorno all'1,30 una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e quella Volontaria di Santhià sono intervenute in corso Vittorio Emanuele per l' incendio di una autovettura all'interno del cortile di un palazzo, provvedendo alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata.