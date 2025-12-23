Morto l'uomo travolto dalla valanga, era un 62enne di Borgosesia

E' morto nella serata di lunedì, all'ospedale delle Molinette di Torino, Domenico Fontana, sciatore dei Borgosesia rimasto sepolto per ore sotto una valanga che si è staccata nella zona del Col d'Olen. L'uomo, che stava per compiere 62 anni, era solo, impegnato in una discesa fuoripista, sul tratto interessato dalla valanga ma quando i familiari, che lo attendevano ad Alagna, non lo hanno visto scendere, hanno subito dato l'allarme. Le ricerche, partite intorno alle 13,30, si sono subito rivelate complesse: a causa della nebbia, inizialmente non è stato possibile far decollare l'elisoccorso e le squadre a terra del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del soccorso pistee hanno dovuto battere "alla cieca" i versanti alla ricerca di qualche traccia.

Nel corso del pomeriggio, grazie a un temporaneo miglioramento, l'elicottero della Guardia di Finanza, utilizzando l'Imsi Catcher, ha potuto agganciare il segnale emesso dal cellulare del disperso, delimitando l'area delle ricerche. Intorno alle 17.30, un'unità cinofila da valanga della Finanza è riuscita a individuare l'uomo sepolto. E' stato estratto dalla neve incosciente e in ipotermia, ma con le vie aeree libere. Rianimato sul posto, è stato però poi trasportato a valle prima a piedi e poi con i mezzi della funivia, dal momento che l'elicottero non poteva volare a causa del peggiorare delle condizioni meteo. Dopo il trasporto in ambulanza a Borgosesia è stato possibile un trasferimento in elisoccorso a Torino, dove il borgosesiano è arrivato in condizioni disperate. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero.