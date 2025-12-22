Sepolto per tre ore sotto una valanga: 50enne in prognosi riservata

Grave incidente sulle piste da sci valsesiane. Nel pomeriggio di oggi, sopra Alagna, un uomo di circa 50 anni è stato travolto da una valanga verso le 14. La massa di neve, che si è staccata improvvisamente, lo ha investito e trascinato a valle. La macchina dei soccorsi si è rapidamemente nessa in moto, ma le Le operazioni di ricerca si sono rivelati complesse a causa delle condizioni ambientali e della zona. Lo sciatore è stato localizzato intorno alle 17. Disseppellito dal Soccorso Alpino, è stato poi elitrasportato al Cto di Torino, centro grandi traumi, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.