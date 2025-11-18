Promozione: pari per il Trino, KO per la Virtus

Promozione

Finisce con un pareggio la sfida fra il Trino e la Juve Domo. L’occasione per i biancoazzurri per ridurre sensibilmente le distanze dagli ossolani non va a buon fine e il distacco in classifica (-4) resta immutato. I goleador sono Volpatto e Mercandino che per due volte riacciuffano la Juve Domo. La Virtus Vercelli esce sconfitta dal match con il Banchette/Colleretto ed ora si trova in zona play-out in compagnia degli Orizzonti C.A. La partita ha visto i canavesani in vantaggio, presto raggiunti dai bicciolani con Bianchi, ad inizio ripresa due reti del Banchette/Colleretto mettono in difficoltà i gialloneri che riducono le distanze al 78’ su rigore con Marra. Nel prossimo turno la Virtus Vercelli se la vedrà con l’Arona, mentre l’LB Trino riceve la capolista Casale (imbattuta). Un successo riaprirebbe il campionato per quanto riguarda la promozione diretta in Eccellenza.

Risultati: LB Trino – Juve Domo 2-2, Banchette/Colleretto – Virtus Vercelli 3-2

1^ Categoria

Turno in chiaroscuro per le squadre vercellesi: il Cigliano contro l’Agliè Valle Sacra va in vantaggio con Pavan nel 1^ tempo, ma subisce la rete del pareggio al 70’ ad opera di Chiaro. Il Livorno/Bianzè si sblocca nel secondo tempo con Vicario e Colla mettendo k.o. la Mappanese e si prepara al big match con il Valle Cervo Andorno in programma domenica prossima al Bigando. Niente da fare per la Pro Palazzolo che perde (in casa) con il Lenci Poirino. In svantaggio dopo 14 minuti la squadra di Bernabino non è più riuscita a recuperare.

Risultati: Cigliano – Agliè Valle Sacra 1-1, Livorno/Bianzè – Mappanese 2-0, Pro Palazzolo – Lenci Poirino 0-1

Prossimo turno: Saint Christophe – Cigliano, Livorno/Bianzè – Valle Cervo Andorno, Mezzaluna Villanova – Pro Palazzolo