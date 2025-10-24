Teoria e pratica di vita con il cane

Parte a novembre il progetto “Padrone informato, cane fortunato” che prevede corsi gratuiti per l’educazione dei cani offerti dal Comune di Vercelli, grazie anche al contributo della Regione Piemonte.

«Il progetto - afferma l’assessore all’Ambiente con delega al Benessere Animale, Antonio Prencipe - nasce dalla volontà di sensibilizzare i padroni dei nostri amici a quattro zampe verso una maggiore consapevolezza sia in termini normativi che comportamentali anche grazie al contributi di esperti, veterinari ed educatori cinofili, che nel corso degli incontri approfondiranno le varie tematiche».

Il progetto è rivolto unicamente ai residenti e si sviluppa in quattro lezioni di teoria. Al termine sono previsti incontri pratici negli sgambatoi cittadini. Gli appuntamenti saranno l’11, il 18, il 25 novembre e il 2 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 al Piccolo Studio dell’abbazia di Sant’Andrea. «È un’iniziativa speciale che riflette il profondo interesse per il benessere degli animali e per la convivenza serena nella nostra Vercelli» aggiunge Prencipe.

Durante il corso si potrà apprendere: la parte normativa: tramite la spiegazione e gli approfondimenti delle leggi in vigore, le persone potranno comprendere come gestire l’amico a quattro zampe senza arrecare danni a terzi. Inoltre verrà approfondita la tematica del pedigree: quando un cane è di razza e quando non lo è. Si affronteranno poi tematiche connesse al randagismo, spiegano come comportarsi se per strada si trova un cane. E ancora: come si entra in uno sgambatoio? Domande, che sembrano comuni e banali, alle quali non sempre si ha la risposta giusta.

Salute e benessere dell'animale verranno approfonditi, infine, dal veterinario dell’Asl di Vercelli. Solo chi parteciperà a tutte le lezioni teoriche al Piccolo Studio - a cui non sono ammessi gli amici a quattro zampe - potrà poi partecipare alla parte pratica negli sgambatoi.

Per iscriversi bisogna scrivere una e-mail a ufficio.ambiente@comune.vercelli.it. «Questo progetto è il nostro modo concreto per supportare i vercellesi ad una migliore convivenza con gli amici pelosi, garantendo - conclude Prencipe - un ambiente sano e rispettoso per tutti. Partecipare alle lezioni non solo arricchirà le conoscenze delle persone, rafforzerà anche il fondamentale e vitale legame con gli amici a quattro zampe».

