Buon punto per il Trino. Bene anche Cigliano e Livorno Bianzè

Promozione

Giornata in chiaroscuro per le due vercellesi. Il Trino ottiene un prezioso punto sul campo del Ceversama a Verrone, vantaggio siglato da Ndiaye. La Virtus Vercelli cede nel finale all’Ornavassese, gol della bandiera di Stacchino, che resta comunque a metà classifica con 9 punti. Da segnalare il primo risultato utile degli Orizzonti C.A. 0-0 con il Gattinara.

Cerversama - Trino 1-1

Trino: Beskorovaynyy, Giolo, Pomati, Meo Defilippi, Buscaglia, Ndiaye, Petrocelli, F. Carrese, Volpatto, Brugnera, Apollo. A disposizione: Cusumano, Balocco, M. Carrese, Conti, Mercandino, Onorato, Passannante, Porta, Visetti. All. Modenese

Marcatori: al 16’ Ndaye (T), al 46’ Lofrano ©

Ornavassese – Virtus Vercelli 3-1

Prossimo turno: Trino -Quincinetto/Tavagnasco, Virtus Vercelli – Dufour Varallo

1^ Categoria

Con una sicura vittoria esterna a Leinì il Livorno/Bianzè risale la classifica e si sistema al terzo posto della classifica, pur in coabitazione con altre tre squadre (Ardor s. Francesco Corio, Gaglianico, Valle Cervo/Andorno). A segno Enrico e Vicario. Segue ad un solo punto il Cigliano, ancora imbattuto, che pareggia a reti inviolate lo scontro con l’Ardor S. Francesco Corio. I giallorossi hanno un record particolare: miglior difesa del girone (2 reti subite), ma anche peggior attacco (4 reti). Buon pari della Pro Palazzolo con il Comala Torino, autore della marcatura Micillo su rigore.

Leinì – Livorno/Bianzè 0-2, Ardor S. Francesco Corio – Cigliano 0-0, Comala – Pro Palazzolo 1-1

Prossimo turno: Cigliano – Torri Biellesi, Livorno/Bianzè – Bollengo, Pro Palazzolo – Don Bosco Asti