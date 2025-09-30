Ospedale, dalla Regeione altri 9,5 milioni per il “Cubolotto"

La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato lo stanziamento di ulteriori 9,5 milioni di euro per la realizzazione del nuovo blocco di emergenza / urgenza dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

«La eelazione economica – spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi - ha evidenziato un incremento dei costi di realizzazione di 9,5 milioni di euro riconducibili all’aumento dei costi dei materiali e alcuni miglioramenti progettuali per rendere ancora più funzionale il nuovo blocco dell’ospedale vercellese. Come Giunta abbiamo quindi deciso di stanziare la somma per permettere di avviare quanto prima i lavori e proseguire spediti nella realizzazione del grande piano di edilizia sanitaria da 5 miliardi di euro, che darà al Piemonte strutture nuove, innovative e a misura di paziente».

Con questo incremento, il costo totale dell’intervento ammonta a 63 milioni di euro, di cui circa 51 milioni di fondi ministeriali e i restati 12 milioni di fondi regionali, e sarà ora possibile completare il progetto, permettendo di avviare la gara d’appalto a metà 2026 e l’avvio dei lavori a inizio 2027.

La notizia, rimbalzata a Vercelli nella giornata di martedì, è stata accolta con soddisfazione dal mondo politico e in particolare da Fratelli d'Italia, partito dell'assessore Riboldi. «Possiamo dire che oggi si chiude il cerchio sul piano finanziario e si aprono concretamente le porte alla realizzazione di un’opera fondamentale per la sanità vercellese e per il futuro del nostro ospedale - dice Carlo Riva Vercellotti, capogruppo in Regione di Fratelli d'Italia - Il cosiddetto ‘Cubolotto’ non è solo un investimento infrastrutturale, ma il simbolo di una sanità pubblica che torna a mettere al centro la persona e una sanità moderna ed efficiente. Un ringraziamento sentito va alla Giunta regionale e in particolare all’Assessore Federico Riboldi, che ha dimostrato visione, determinazione e una costante attenzione ai bisogni di Vercelli»

Davide Gilardino, segretario provinciale di Fratelli d’Italia e presidente della Provincia di Vercelli, aggiunge: «Per Vercelli questo intervento rappresenta una grande occasione: non solo per migliorare l’offerta sanitaria, ma anche per rafforzare il ruolo del nostro ospedale all’interno della rete piemontese. Ringrazio l’assessore Riboldi per la costante attenzione al nostro territorio e per aver sbloccato l’edilizia sanitaria ferma da troppi anni in Piemonte. Come Fratelli d’Italia continueremo a seguire da vicino ogni fase del progetto».



