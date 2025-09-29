Pagelle della Pro Vercelli sconfitta a Vicenza

Livieri: Sull'azione del gol, forse, potrebbe fare qualcosa di più anche se la conclusione di Morra oltreché forte era anche da poca distanza: 6-
Piran: Buona prestazione in fase d'impostazione: 6
Clemente: il suo match dura solo 15' quando un un colpo al piede prima lo penalizza, quindi lo costringe a uscire subito dopo il vantaggio vicentino sv (38' pt Marchetti macchia la sua gara nel finale quando si fa ammonire e si perde Struckler in occasione del raddoppio 5.5)
Coccolo: non impeccabile nei disimpegni, prova ad arginare le offensive del Vicenza sulle fasce: 6
Pino: inizia bene, proponendo in fase d'impostazione e conclusione. Cala leggermente nella ripresa: 6+ (25' st Akpa Akpro: entra per dare freschezza all'attacco: qualche buono spunto ma non incide: 6)
Rutigliano: Al rientro dopo la squalifica, gara ordinata ma con pochi squilli. Da lui ci si attende sempre qualcosa di più 6 (25' st Carosso: entra bene nel match: decisivo in un recupero su Caferri 6+)
Burruano: l'impegno non manca, ma non trova il guizzo per lasciare il segno nel match: 6 (25' st Huiberts: deve ancora entrare nei meccanismi del calcio italiano e, della Lega Pro: 6 d'incoraggiamento)
Iotti: propositivo, fa gioco e, come sempre, si prende la responsabilità del tiro (cosa che qualche compagno non fa) colpendo una traversa che avrebbe potuto cambiare le sorti del match: 6.5
O. Sow: fa gioco, lotta, combatte ma manca in fase conclusiva: 6
Comi: il solito "capitano": lo si trova ovunque: nella propria area, sulla fascia a dettare il passaggio e nei sedici metri avversari dove, però, ha meno spazi d'azione: 6.5
A. Sow: come il fratello, dialoga bene, si fa vedere in fase d'impostazione ma non punge a ridosso dell'area avversaria: 6 (19' st Mallahi: qualche spunto, un paio di cross interessanti: 6)