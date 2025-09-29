Centro di Salute Mentale, da ottobre accesso diretto per le visite urgenti o a breve termine

A partire dal 1° ottobre, chi ha bisogno di una visita psichiatrica urgente o a breve termine potrà accedere direttamente al Centro di salute mentale (CSM) dell’Ospedale S. Andrea di Vercelli. Il nuovo servizio è rivolto a chi ha una impegnativa del proprio medico con priorità U (entro 72 ore) o B (entro 10 giorni). L’accesso sarà possibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, semplicemente presentandosi al CSM, situato al piano zero dell’ospedale di Vercelli (percorso B – verde). All’interno del Centro si verrà visitati da uno specialista.

Il servizio è rivolto a tutte le persone residenti nel territorio dell’ASL VC e potrà essere richiesto recandosi di persona al Centro oppure – la seconda modalità è più comoda per chi non abita a Vercelli – anche inviando una mail all’indirizzo csm.vc@aslvc.piemonte.it allegando l’impegnativa del medico di medicina generale o contattando il CSM al numero 0161/593900 nella fascia oraria 8-16, dal lunedì al venerdì. La persona verrà visitata senza attesa nella giornata in cui consegna l’impegnativa, nell’orario di attività del servizio.

«Questa nuova modalità di accesso al Centro di salute mentale nasce dalla volontà di rispondere in modo più rapido e concreto ai bisogni di salute mentale della cittadinanza, in un momento storico in cui la richiesta di supporto psichiatrico è in forte crescita – spiega Luca Tarantola, direttore della SC Psichiatria -. Solo nel primo semestre del 2025, le consulenze psichiatriche al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Andrea non seguite da ricovero sono state 549, contro le 346 dello stesso periodo del 2024. Un dato che riflette un trend nazionale di aumento delle problematiche psichiche post-pandemia».

«Gli obiettivi di questa novità sono molteplici – aggiunge la direttrice sanitaria, Tiziana Ferraris -: da una parte garantire accoglienza e ascolto tempestivi alle persone in momenti delicati e, dall’altra, alleggerire il Pronto soccorso da questa tipologia di accessi. Inoltre vogliamo facilitare l’accesso al servizio ai giovani adulti. È importante che le persone si sentano accolte e ascoltate. Questo servizio nasce per dare una risposta immediata a chi ha bisogno di aiuto. È un passo importante verso una sanità più vicina e più umana, anche nell’ottica dell’impegno di ridurre le liste d’attesa».