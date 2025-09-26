Santoni: «Noi abbiamo tirato in porta 22 volte; il Lecco 8»

Santoni ha rivisto la statistiche della gara. Numeri che parlano da soli.

«Abbiamo calciato 22 volte in porta; il Lecco lo ha fatto 8 volte».

Il commento sulla partita.

«Migliore prestazione della squadra contro un avversario valido, primo in classifica. Siamo riusciti a non farci pressare. Abbiamo rischiato solo al 50', su errore di Pino. Bene anche i ragazzi, spero che il loro processo di crescita prosegua. L'incazzatura teniamocela dentro, magari riversandola contro il Vicenza.»

Il direttore Filomeno Rocco Fimmanò parla dell'arbitraggio senza mai citarlo: «Orgoglioso di come il mister ha preparato questa partita. Siamo stati perfetti, o quasi perfetti. Dal primo giorno la società ha impostato tutto sul rispetto degli altri. Ora chiediamo lo stesso rispetto. Scusate il termine, siamo incazzati. Ci sono immagini che parlano chiaramente.»