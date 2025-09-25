 / Sport

Sport | 25 settembre 2025, 22:58

Pagelle della Pro Vercelli sconfitta in casa dal Lecco

Grande partita di Iotti e Comi

Iotti in azione (f. Devecchi)

Iotti in azione (f. Devecchi)

Livieri: 6,5
Una gran parata. Poi tutto ok.

Piran: 6
Provoca un rigore dubbio. Bravo nei cross anche col mancino.

Coccolo e Clemente: 6
Cresce l'intesa e tutto sommato se la cavano.

Pino: 6
Una buona gara

Iotti: 7
Corre, imposta, dà l'anima.

Huiberts e Burruano: 5
Non pervenuti.

Akpa Akpro: 6
Devastante nel primo tempo, cala nel secondo.

Comi: 7
Meritava di metterne dentro almeno due. Fortuna che di portieri come Furlan non ce ne dovrebbero essere molti.

O. Sow: 6
Evanescente nel primo tempo, una spina nel fianco della difesa del Lecco nella ripresa.

A. Sow: 6
Dà concretezza alle manovre offensive.

Ronchi, Marchetti, Coppola: n.g (ma Marchetti ha ben giocato nei 10 minuti in cui è stato mandato in campo).

Santoni: 6,5
Qualcosa da registrare sicuramente c'è. Il gioca che parte dal basso richiede doti di palleggio che a volte latitano e che si traducono in palle perse. Ma questa Pro è bella ed è viva, e il risultato, lo ribadiamo, è bugiardo. La Pro ha giocato meglio della corazzata Lecco. Punto.

rb

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore