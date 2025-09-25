Pagelle della Pro Vercelli sconfitta in casa dal Lecco

Livieri: 6,5

Una gran parata. Poi tutto ok.

Piran: 6

Provoca un rigore dubbio. Bravo nei cross anche col mancino.



Coccolo e Clemente: 6

Cresce l'intesa e tutto sommato se la cavano.



Pino: 6

Una buona gara



Iotti: 7

Corre, imposta, dà l'anima.



Huiberts e Burruano: 5

Non pervenuti.



Akpa Akpro: 6

Devastante nel primo tempo, cala nel secondo.

Comi: 7

Meritava di metterne dentro almeno due. Fortuna che di portieri come Furlan non ce ne dovrebbero essere molti.

O. Sow: 6

Evanescente nel primo tempo, una spina nel fianco della difesa del Lecco nella ripresa.



A. Sow: 6

Dà concretezza alle manovre offensive.



Ronchi, Marchetti, Coppola: n.g (ma Marchetti ha ben giocato nei 10 minuti in cui è stato mandato in campo).



Santoni: 6,5

Qualcosa da registrare sicuramente c'è. Il gioca che parte dal basso richiede doti di palleggio che a volte latitano e che si traducono in palle perse. Ma questa Pro è bella ed è viva, e il risultato, lo ribadiamo, è bugiardo. La Pro ha giocato meglio della corazzata Lecco. Punto.