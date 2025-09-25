Santoni: «Nessun turn over. Con il Lecco e poi con il Vicenza andrà in campo la squadra migliore»

Arriva la corazzata Lecco, ma prima mister Santoni torna sul derby.

«Ha vinto il gruppo. Sono facilitato nel gestire questa squadra da un punto di vista mentale. Hanno dato il massimo, come hanno dato il massimo i tifosi. Vincere è stato ossigeno fresco. Quando perdi è tutto sbagliato, va male tutto, è tutto da buttare. Invece dopo le due sconfitte c'erano da rivedere e curare dei dettagli. Abbiamo vinto senza stravolgere, andando avanti per la nostra strada. Contro il Novara, comunque, non è stata la nostra migliore partita. Bene la difesa, a parte due momenti, poi potevamo fare meglio le ripartenze e soprattutto ci sono stati diversi momenti in cui potevamo far correre di più l'avversario con dei giro palla più veloci.»

Sul Lecco.

«È la squadra che mi ha impressionato di più del nostro girone. Giocano con un'elevata intensità. Aggrediscono (e lo fanno bene) uno contro uno. Hanno giocatori di qualità, ovviamente. Sarà una bella sfida. Nessun turn over, andrà in campo quella che io riterrò la miglior formazione sia con Lecco che col Vicenza.»

Formazione.

Livieri in porta; Piran e Carosso terzini, al centro della difesa Clemente e Coccolo; a centrocampo Huiberts, Burruano, Iotti; Akpa Apro e Sow davanti a supporto del centravanti Comi.