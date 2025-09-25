Lecco, vantaggio immeritato dopo il primo tempo

Pro Vercelli – Lecco 0-1

Marcatori: Sipos (L) su rigore al 23';



Primo tempo

Due novità in formazione Pro Vercelli: Pino preferito a Carosso, e Ouseynou Sow preferito al fratello Asane Sow.

Partita che inizia in ritardo: il difensore Ferrini si è infortunato alla caviglia prima del fischio di inizio. Al suo posto Romani.

Subito un bel cross di Akpa Akpro, tutto fermo per un fallo di Comi.

Lancio di Iotti per Comi che impegna Furlan: prima occasione gol firmata Pro Vercelli, o Comi.

Quasi gol per la Pro Vercelli: angolo di Iotti, gran colpo di testa di Akpa Akpro, salva sulla linea Zanellato. E sono due le occasioni gol per i Bianchi nel primo quarto d'ora.

Lecco messo in crisi dalla catena di destra: Piran e Akpa Akpro, supportati da Iotti.

Galeandro, tiro sul fondo ma di poco.

Il Lecco chiede il penalty per braccio di Piran. Prima card per gli ospiti. L'arbitro concede il rigore. Sul dischetto Sipos, che spiazza Livieri tirando sulla destra. Minuto 23.

Peccato, perché la Pro Vercelli aveva giocato meglio ed era stata più pericolosa del Lecco. Che non sembra una corazzata.

Uscita kamikaze di Furlan che travolge Akpa Akpro, stavolta e la Pro che chiede il Var. Furlan se la cava solo cun un cartellino giallo. Siamo alla mezz'ora.

Partita che si è incattivita.

Rimessa letarale in zona d'attacco del Lecco, caos in area con Mallamo che tocca, sala Livieri. Siamo al 40'.

Pro in pressione. Primi 45' col Lecco in vantaggio.





Secondo tempo

xxx





Formazioni

Pro Vercelli: Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Pino; Iotti, Huiberts, Burruano; Akpa Akpro, Comi, Ouseynou Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Thiam, Coppola, A. Sow, Ronchi, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Fofana. All. Santoni.

Lecco: Furlan; Battistini, Romani, Tanco; Pellegrino, Metlika, Zanellato, Mallamo, Kritta; Galeandro, Sipos. A disposizione: Domingo Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Voltan, Alaoui, Furrer, Bonaiti, Frigerio, Lovisa, Rizzo. All. Valente.





Arbitra il signor Alessandro Pizzi, sezione di Bergamo





Ammoniti: Metlika, Furlan del Lecco; Pino, Akpa Akpro della Pro Vercelli;