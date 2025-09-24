Sapori e Motori al Trompone: pieno successo

Sapori e Motori al Trompone 2025 (domenica 21 settembre) ha visto la presenza di numerose vetture d’epoca e non solo. Nell’area del Santuario si sono ritrovati oltre alle automobili anche autocarri, autobus e trattori. Il Raduno solidale, organizzato dall’Associazione Silenziosi Operai della Croce, con il patrocinio del Comune di Moncrivello ha avuto pieno successo. Le curiosità motoristiche non sono mancate, prima di tutte la reunion tra Fiat 306 corriera e degli anni sessanta e il conducente ritornato alla sua guida dopo oltre trent’anni. Poi l’elegante Peugeot 403 berlina da cui è stata ricavata la versione spider che vediamo utilizzata dal tenente Colombo. Tra i camion oltre ai veicoli della collezione Marazzato (OM Superorione, Meccanica Franzosi, Fiat 40 nc) si distingue il Fiat 690 N1 della collezione Grisa. Come sempre caratteristici i trattori storici con i Fiat in evidenza. In mattinata è stata celebrata la Messa Giubilare in memoria di Carlo Marazzato, animata dal gruppo Only Star a cui è seguita la benedizione dei mezzi. Il ricavato dell’evento verrà devoluto all’acquisto di attrezzature per “Missione Chirurgica in Camerun”.