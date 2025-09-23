Promozione. Virtus Vercelli, prima sconfitta. Il Trino vince e vola in seconda posizione

Promozione

La Virtus Vercelli dopo due vittorie consecutive cede le armi all’Ivrea (0-1). Gli eporediesi colgono un risultato a sorpresa dopo le prime deludenti prestazioni. Il Trino si impone nel derby con gli Orizzonti C.A.(2-0) e sale al secondo posto in graduatoria. In rete Brugnera (su rigore) e Passannante. Nel prossimo turno il Trino sarà impegnato in trasferta con il Piedimulera, mentre la Virtus Vercelli sarà di scena con il Ceversama.

LB Trino – Orizzonti C. A. 2-0

LB Trino: Beskorovaynyy, Pomati (dall’84’ Conti), Giolo, Meo Defilippi, Baggio, Ndiaye, Passannante (dal 90’ Onorato), F. Carrese (dal 63’ Buscaglia), Mercandino (dall’84’ Balocco), Brugnera, Petrocelli. A disp: Cusumano, M. Carrese, Porta, Visetti, Apollo. All Modenese

Marcatori: al 13’ rig. Brugnera (TRI), al 78’ Passannante (TRI)

Classifica: Juve Domo 9 punti, Trino, Casale, Dufour Varallo, Banchette/Colleretto 7, Virtus Vercelli, Quincitava 6, Gattinara 5, Ceversama 4, Ivrea, Arona, Ornavassese 3, Gravellona 1, Piedimulera, Orizzonti C.A., Union Novara 0.

1^ Categoria

Zero gol, ma due punti preziosi per Cigliano e Livorno/Bianzè. I giallorosi hanno pareggiato, in trasferta con Valle Cervo Andorno (0-0) mantenendo l’imbattibilità (1 vittoria, 2 pari), mentre il Livorno/Bianzè di Ugo Yon stenta ad ingranare e contro l’Ardor di San Francesco al campo non riesce a sbloccare la partita (0-0). Il risultato ad occhiali premia gli ospiti più che i padroni di casa. Nel girone F termina il sogno della Pro Palazzolo che perde, tra le mura amiche, con l’Annonese (2-3). Non bastano le reti di Micillo e Petrillo per fermare la neocapolista.

Prossimo turno: Buttiglierese – Pro Palazzolo, CGC Aosta – Cigliano, Torri Biellesi - Livorno/Bianzè

Classifica girone B: Saint Christophe, punti 9, Valle Cervo Andorno, Gaglianico 7, Bollengo, Torri Biellesi, Valle Elvo 6, Cigliano 5 , CGC Aosta, Ardor Corio 4, Valchiusella, Valle Sacra, Bosconerese 3, livorno/Bianzè 2. Pondera, Mappanese 1, Leinì, /.