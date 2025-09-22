Borghi delle Vie d'Acqua: 300mila euro di Fondi di Sviluppo e Coesione

Trecentomila euro di fondi di Sviluppo e Coesione per i Borghi delle Vie di'Acqua. Nei giorni scorsi l'assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale ha incontrato, in Sala delle Tarsie, i rappresentanti e sindaci dell’Area Omogenea dei Borghi delle Vie d’Acqua. L’Area ha beneficiato della premialità dei FSC per un importo pari a 300.000 euro che vanno ad aggiungersi alle risorse che attraverso gli FSC erano già stati erogati ai Comuni di questo territorio nel corso della prima fase per un importo pari a 6.836.000 euro.

All’incontro erano presenti il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, i consiglieri regionali Simona Paonessa e Carlo Riva Vercellotti. L’Area ha condiviso un progetto condiviso con i 52 comuni che la compongono. Si tratta di portali turistici ed informativi che verranno installati in ognuno di essi. Il principio della sovracomunalità al quale ambiva la premialità è stato pienamente rispettato.

«I Fondi di Sviluppo e Coesione - ha detto Vignale - hanno colto diversi obbiettivi: dare agli enti locali la facoltà di decidere per se stessi quali interventi erano più necessari, erogare le risorse in tempi certi e con modalità snelle e realizzare strategie di aree a beneficio di un più ampio territorio rispetto al singolo comune. Tutti elementi che nell’Area dei Borghi delle Vie d’Acqua sono stati pienamente rispettati ed interpretati appieno. Abbiamo dimostrato di saper lavorare egregiamente collaborando tra enti locali e Regione».

Soddisfatto il presidnete della Provincia, e sindaco di Ronsecco, Davide Gilardino: «Un altro tassello importante per promuovere e valorizzare i nostri Borghi delle Vie d’Acqua. Dopo aver beneficiato di quasi 7 milioni di euro di Fondi FSC, che hanno generato ricadute sul territorio per oltre 11 milioni di euro, essere oggi meritevoli di un’ulteriore premialità di 300.000 euro ci riempie di orgoglio, oltre a far comprendere quanto il lavoro di squadra dei Comuni sia il motore per continuare a cogliere le opportunità del futuro».