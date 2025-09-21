Sow, gran gol: Pro in vantaggio nel derby dopo 45'

Novara – Pro Vercelli 0-1
Marcatori: A. Sow (PV) al 45';
Primo tempo
I primi minuti non sono di studio: la Pro Vercelli, infatti, preme e corre di più. Ottimi spunti sul centro sinistyra di Burruano.
Dopo 8 minuti, Pro Vercelli vicina al gol: cross dalla destra di Piran con colpo di testa di Comi netralizzato dal portiere del Novara Boseggia.
Santoni chiede l'intervento del var per una trattenuta di Comi in area.
L'arbitro dice che non c'è nulla.
Ancora Comi vicino al gol. Gran bel cross dalla destra di Iotti, il portiere del Novara va per farfalle, il bomber della Pro, defilato sulla sinistra dello specchio della porta, colpisce di testa con la sfera che si infrange sul palo esterno alla sinistra di Boseggia.
Prima occassione gol per il Novara al 27'; cross dalla destra di Donadio, colpo di testa di Da Graca e grande risposta di Livieri.
Passa la Pro Vercelli con Asane Sow. Ripartenza con l'attaccante che, servito da Akpa Akpro, vola sulla sinistra; appena detro l'area cerca di smistarla al centro, ma sbaglia, e la sfera è intercettata da Bertoncini che però non la controlla; sfera che ritorna a Sow che, da posizione impossibile, trafigge Boseggia.
Secondo tempo
xxx
Formazioni:
Novara: Boseggia; D’Alessio, Bertoncini, Lorenzini; Valdesi, Basso, Malaspina, Collodel, Agyemang; Donadio, Da Graca. A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Citi, Lanini, Ledonne, Khailoti, Dell’Erba, Ranieri, Foti, Deseri, Arboscello, Cortese. All. Zanchetta.
Ppro Vercelli: Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso; Burruano, Huiberts, Iotti; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Thiam, Coppola, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Pino, Fofana. All. Santoni.
Arbitra il signor Cerbasi della sezione di Arezzo
Ammoniti: