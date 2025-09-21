Gran gol di A. Sow: la Pro Vercelli si aggiudica il derby

Novara – Pro Vercelli 0-1
Marcatori: A. Sow (PV) al 45';
Bella prova della Pro Vercelli che con un gol realizzato da posizione impossibile da Sow si aggiudica il derby.
Primo tempo
I primi minuti non sono di studio: la Pro Vercelli, infatti, preme e corre di più. Ottimi spunti sul centro sinistra di Burruano.
Dopo 8 minuti, Pro Vercelli vicina al gol: cross dalla destra di Piran con colpo di testa di Comi netralizzato dal portiere del Novara Boseggia.
Santoni chiede l'intervento del var per una trattenuta di Comi in area.
L'arbitro dice che non c'è nulla.
Ancora Comi vicino al gol. Gran bel cross dalla destra di Iotti, il portiere del Novara va per farfalle, il bomber della Pro, defilato sulla sinistra dello specchio della porta, colpisce di testa con la sfera che si infrange sul palo esterno alla sinistra di Boseggia.
Prima occassione gol per il Novara al 27'; cross dalla destra di Donadio, colpo di testa di Da Graca e grande risposta di Livieri.
Passa la Pro Vercelli con Asane Sow. Ripartenza con l'attaccante che, servito da Akpa Akpro, vola sulla sinistra; appena detro l'area cerca di smistarla al centro, ma sbaglia, ma la sfera, intercettata da Bertoncini, ritorna a Sow che, da posizione impossibile, trafigge Boseggia.
Secondo tempo
Primi minuti con il Novara che sembra in crisi. Rumoreggiano i tifosi azzurri.
Colpo di testa di Da Graca, alto.
Donadio ci prova, direttamente da calcio d'angolo; salba, e bene, Livieri.
D'Alessio a Da Graca che, di punta, spedisce a lato, ma di poco.
Due cambi nel Novara: dentro Ranieri e Lanini, escono D'Alessio e Malaspina.
Ancora 30 minuti più recupero. Il Novara, seppur confusamente, cerca di concretizzare.
Esce Akpa Akpro, entra O. Sow.
Da Graca a Lanini, gran salvataggio di Clemente.
Il possesso palla, adesso, è del Novara.
Tiro di Da Graca, respinge Livieri.
Venti al termine.
Due cambi di Santoni al minuto 73: dentro Marchetti e Pino, escono Carosso a A. Sow.
Chiara l'intenzione di rinforzare la fase difensiva e di interdizione.
Ammonito Liveri per pedita di tempo.
Gran discesa sulla sinistra di Pino, palla a Comi, che tira ma il portiere del Novara neutralizza, al 79'.
Ultimi due cambi di Santoni: dentro Emmanuello e Ronchi, escono Hiuberts e Burruano.
Colpo di testa di Coccolo a lato, tiro di Piran a lato. Pro Vercelli che spreca occasioni.
Cinque di recupero.
Niente, il Novara non riesce a pungere.
La Pro si aggiudica il derby.
Formazioni:
Novara: Boseggia; D’Alessio (Lanini dal 56') , Bertoncini, Lorenzini; Valdesi, Basso (Arboscello dall'81'), Malaspina (Ranieri dal 56'), Collodel, Agyemang (Dell’Erba dal 69'); Donadio, Da Graca. A disposizione: Rossetti, Raffaelli, Citi, Lanini, Ledonne, Khailoti, Dell’Erba, Ranieri, Foti, Deseri, Arboscello, Cortese. All. Zanchetta.
Pro Vercelli: Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso (Marchetti dal 74'); Burruano (Ronchi dall'84'), Huiberts (Emmanuello dall'84'), Iotti; Akpa Akpro (O. Sow dal 61'), Comi, A. Sow (Pino dal 74'). A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Thiam, Coppola, Ronchi, Tarantola, O. Sow, Emmanuello, Pino, Fofana. All. Santoni.
Arbitra il signor Cerbasi della sezione di Arezzo
Ammoniti: Iotti, Livieri della Pro Vercelli; Ranieri del Novara.