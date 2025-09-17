Trino, prima vittoria. Due punti anche alla Virtus. Gran rimonta del Cigliano. Pro Palazzolo regina del girone F

Promozione

Il Trino stacca il biglietto della prima vittoria stagionale sbancando il terreno dell’Union Novara. Una prova più che convincente dell’undici di Modenese che coglie il vantaggio con l’esperto Meo Defilippi quasi in chiusura del primo tempo. Nella ripresa è Brugnera a mettersi in evidenza con una doppietta. Anche la Virtus Vercelli centra la vittoria e rimane in vetta alla classifica con Juve Domo, Casale e Dufour Varallo. Autori delle reti Akponine (al 41’) e Gulin (49’). Il Piedimulera accorcia le distanze a 6 minuti dal termine, ma senza completare la rimonta.

Union Novara – Trino 0-3, Piedimulera – Virtus Vercelli 1-2

Prossimo turno: Trino – Orizzonti C.A., Virtus Vercelli – Ivrea

1^ Categoria

La Pro Palazzolo continua ad essere la regina del girone F. Due partite due successi: 6 gol fatti, 1 subito. Numeri che pongono l’undici di Bernabino come grande sorpresa di questo inizio campionato. Gli autori del poker rifilato al Pertusa sono: Micillo, Conti, Veliu nel 1^ tempo e Leon Garcia nel finale di partita. Anche il Cigliano è sugli scudi protagonista di una partita intensa risolta allo sprint da un eurogol di Pavan. La Bosconerese a 7 minuti dalla fine riesce a riequilibrare il match sul 2-2, ma la reazione giallorossa è veemente e fruttuosa. Successo meritatissimo per i ragazzi di mister Calandra. Niente da fare per il Livorno/Bianzè che deve cedere l’intera posta al Gaglianico, nonostante il vantaggio iniziale di Colla.

Pro Palazzolo – Pertusa 4-1, Cigliano – Bosconerese 3-2, Gaglianico – Livorno/Bianzè 2-1

Prossimo turno: Livorno/Bianzè – Corio, Valle Cervo Andorno – Cigliano, Pro Palazzolo Annonese



