Anche Sassone passa in maggioranza: la consigliera va in Fratelli d'Italia

Anche la consigliera comunale Federica Sassone passa in maggioranza, aderendo al gruppo di Fratelli d’Italia che continua a crescere, raggiungendo una maggioranza schiacciante con 12 consiglieri (su 32). Eletta nella lista che candidava a sindaco Carlo Olmo, Sassone ha seguito la medesima strada già intrapresa dal collega Valter Ganzaroli, che ha aderito a Fratelli d'Italia, e, parzialmente, da Annalissa Oppezzo che ha creato un gruppo misto collocato però nell'area della maggioranza.

«Spesso le occasioni arrivano per caso e sta a noi coglierle. Così, come accaduto un anno fa quando mi candidai per proporre un cambiamento alla mia città, con slancio e determinazione ho deciso di passare in maggioranza con Fratelli d’Italia perché questo è il gruppo che meglio porta avanti quella visione per cui mi sono molto impegnata», dice Sassone in un comunicato stampa.

«Accogliamo Federica con favore - prosegue il segretario provinciale FdI Davide Gilardino, nella nota - Il partito continua a crescere a livello nazionale, merito in primis degli straordinari interventi del presidente Giorgia Meloni, e devo dire che anche nel capoluogo, in provincia e in Regione, stiamo proseguendo con fermezza e impegno nell’ascoltare e risolvere le esigenze di cittadini e realtà economiche, senza dimenticare la promozione e la valorizzazione del nostro territorio. Questo ingresso rafforza un gruppo che già deteneva più del 50% della maggioranza consiliare, arrivando a 12 consiglieri comunali».

Il passaggio sarà comunicato al resto del Consiglio comunale nella prossima seduta, già calendarizzata per giovedì 25 settembre.