Under 17 della PFV terza al "Memorial Francesca"

Pallacanestro femminile Vercelli
Settore giovanile
Under 17
Torneo “Memorial Francesca” – Busto Arsizio 13-14 settembre 2025
13/9 – semifinale: Carugate – PFV 39-31 (8-13; 22-21; 28-29)
PFV: Balzaretti 8; Turcas 4; Ceragioli 5; Alilou 4; Monaco 4; Stile 10; Lahmidi 2;
Ferraris; Oppezzo; Sadmi; Macario; Elayadi.
14/9 – finale 3° posto: PFV – BBA Broni 68-36 (24-11; 44-26; 62-26)
PFV: Balzaretti 4; Turcas 2; Ceragioli 10; Alilou 4; Monaco 6; Stile 21; Lahmidi 15;
Ferraris 4; Oppezzo 2; Sadmi; Macario; Elayadi.
E’ iniziata la stagione agonistica in casa PFV con la partecipazione al bel torneo di Busto Arsizio a livello Under 17, “Memorial Francesca” in cui le ragazze vercellesi, quest’anno affidate a coach Gabriele Bendazzi, si sono misurate con tre formazioni lombarde di buon livello.
Nella semifinale di sabato, contro Carugate, la PFV ha lottato per tutta la gara, spesso conducendo nel punteggio, ma è stata a costretta a cedere nel finale a fronte della maggior concretezza delle avversarie. 39-31 il risultato, a favore delle lombarde.
Nella finale per il terzo posto di domenica, invece, le ragazze di Bendazzi hanno offerto un’ottima prova, imponendosi con autorità su BBA di Broni (PV) per 68-36 e mostrando di essere sulla buona strada verso il raggiungimento di uno stato di forma ottimale in vista del campionato.
Per la cronaca, nella finalissima, le padrone di casa della Pro Patria Busto Arsizio si sono imposte facilmente per 71-33 su Carugate, aggiudicandosi così il torneo.