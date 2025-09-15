Via Egitto, si abbatte l'ultima palazzina Atc

E' iniziato l'abbattimento della terza palazzina di via Egitto inserita nel piano di riqualificazione Pinqua "Isola verde". Dalla mattina di lunedì i mezzi della General Smontaggi stanno occupandosi di abbattere la palazzina Atc dove, nel corso dell'estate, avevano nidificato rondoni "protetti". Dopo il periodo necessario alla crescita dei piccoli, un doppio sopralluogo da parte degli ornitologi ha certificato che gli uccelli si sono involati e i nidi sono vuoti.

Da lunedì mattina è perciò stato avviato l'abbattimento dello stabile, così come era avvenuto in precendenza per gli altri edifici interessati dal progetto, finanziato con fondi Pnrr, che prevede la costruzione di 80 nuovi alloggi in classe A da destinare all'edilizia residenziale pubblica. A fornire gli aggiornamenti sui lavori è l'assessore Massimo Simion, che sta seguendo il progetto fin dal suo esordio. «Nel corso dell'estate le lavorazioni sono proseguite con lo smaltimento dei residui delle precedenti demolizioni», spiega. Ad abbattimenti ultimati, sarà una corsa contro il tempo per costruire i nuovi immobili, che verranno realizzati con una particolare tecnica che consente di ridurre i tempi in modo da poter ultimare il progetto nei tempi previsti dal Pnrr.