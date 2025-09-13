Santoni sotto esame

A leggere i social (e il muro di John Costa) si ha la sensazione che la tifoseria sia spaccata. Una parte, nonostante la brutta batosta di Brescia, ha fiducia nella squadra, un'altra, invece, ritiene che mister Santoni stia sbagliando.

Secondo quelli che lo criticano, il mister sta compiendo alcuni errori. Soprattutto l'aver impiegato Clemente come centrale difensivo.

Dalle dichiarazioni del mister nella conferenza stampa di giovedì, è parso chiaro che lui voglia proseguire per la sua strada. Gli errori commessi contro il Brescia, ha detto, serviranno a crescere. E la Pro Vercelli, a cominciare dalla gara di oggi contro la Virtus, non snaturerà il suo gioco: impostazione dal basso e, presumibilmente ancora 4-3-3, che è il modulo su cui Santoni ha impostato il lavoro.

Con dei risultati: nel primo tempo contro la Pro Patria sembrava di rivedere la Pro Vercelli spavalda allenata da Modesto, con pressing alto, bei fraseggi. Ma dopo la due prime – tanto volute quanto sofferte – vittorie è arrivato il kappaò di Brescia. Dove sembrava di rivedere la peggior Pro dell'anno passato...

È chiaro che spetta solo al campo dire chi ha ragione: il mister, che vuole andare per la sua strada, oppure chi teme che il gioco attuale della Pro, con una difesa ballerina (8 gol subiti in 3 partite), non porti da nessuna parte. Non porti, insomma, sulla parte sinistra della classifica.

Ed è altrettanto chiaro che se la squadra comincia a ingranare e Clemente, magari, si rivelasse un centrale di sicuro affidamento gli ipercritici verrebbero zittiti.

C'è la gara di oggi contro la Virtus e poi c'è il derby. Sarebbe importante non perdere, in ogni caso.

A prescindere dal mister...

Che Pro Vercelli vedremo in campo oggi? Starà ancora fuori Mallahi, che degli esterni d'attacco sembra essere il più pericoloso? E in difesa troverà posto Marchetti?