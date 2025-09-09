Promozione: parte bene la Virtus Vercelli, solo un pari per il Trino

PROMOZIONE

TRINO – GRAVELLONA 1-1

Il rinnovato Trino esordisce al Picco con un pareggio (1-1). Il Gravellona si rivela un ostacolo temibile e passa in vantaggio poco prima della mezz’ora. Autore della prodezza Bardelli. Per gli azzurri è la classica doccia fredda, soprattutto per quanto costruito fino a quel momento: almeno due palle gol non sfruttate. La partita risulta brillante con azioni sui due fronti, ma il jolly lo pesca Ndiaye (al 70’) che assicura il pari alla sua squadra. Prossima gara: Union Novara – Trino.

VIRTUS VERCELLI – ORIZZONTI CANAVESE 3-1

La Virtus Vercelli impiega esattamente due minuti per sbloccare il risultato e mettere le basi per una vittoria nettissima. Apre Gulin (da distanza ravvicinata), raddoppia Bonura su rigore e sempre lo stesso Bonura fissa il risultato sul 3-0 dopo 26 minuti. Gli Orizzonti Canavese accorciano le distanze nel finale del 1^ tempo con Marteddu, ma la reazione finisce lì. Risultato inequivocabile e per i ragazzi di Ombergozzi i tre punti sono in carniere. Prossimo turno: Piedimulera – Virtus Vercelli.

1^ CATEGORIA

Il Livorno/Bianzè di mister Yon impatta con il CGC Aosta 0-0 in una gara in cui succede pochino. Azioni da rete con il contagocce ed inevitabile il risultato ad occhiali. Stesso esito per Ponderano – Cigliano, ma con la differenza che i giallorossi hanno avuto l’opportunità di mettersi in evidenza grazie ad alcune giocate estremamente interessanti, purtroppo non andate a buon fine. L’esordio è comunque positivo. Chi brinda con tre punti in tasca è la Pro Palazzolo di Bernabino, che batte il Pozzomaina 2-0 con reti di Conti e Micillo.

LIVORNO/BIANZE’ – ORIZZONTI CANAVESE 0-0

PONDERANO – CIGLIANO 0-0

POZZOMAINA – PRO PALAZZOLO 0-2

Prossimo turno:

Pro Palazzolo – Pertusa, Gaglianico – Livorno/Bianzè, Cigliano – Bosconerese