Ripristino dei danni alluvionali: ad Alagna 2,8 milioni di euro

Il Comune di Alagna Valsesia ottiene un importante finanziamento per la messa in sicurezza e per la tutela del territorio: quasi 2,8 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento della Protezione Civile a copertura degli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio, conseguenti agli eventi alluvionali del 2024. Due le linee di intervento: 1.556.000 euro destinati al ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Sesia, nel tratto compreso tra la località Wold e la confluenza con il torrente Vogna; mentre 1.160.000 euro per opere di regimazione idraulica e consolidamento del versante a monte della frazione Bonda, tra il centro abitato e le frazioni Dosso/Piane/Casa Prati.

«Questi investimenti - spiega il sindaco, Roberto Veggi - consentiranno di affrontare in maniera strutturale le criticità idrogeologiche più rilevanti, migliorando la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture e restituendo al contempo valore ambientale e paesaggistico a un territorio duramente colpito dagli eventi calamitosi».

L’Amministrazione comunale ha già avviato le procedure di affidamento delle progettazioni, con l’obiettivo di avviare i cantieri entro la primavera 2026 e di completare le opere entro l’autunno dello stesso anno. Un cronoprogramma che mira a garantire al più presto un innalzamento del livello di sicurezza e di vivibilità del territorio sia per i residenti che per l’intero comparto turistico.

«Ottenere quasi 3 milioni di euro per il nostro Comune rappresenta un risultato importante - aggiunge Veggi - Sono risorse ingenti che ci permetteranno di risolvere criticità strutturali e di pianificare interventi non solo funzionali alla sicurezza idraulica, ma anche al recupero ambientale. Sul fiume Sesia, in particolare, vogliamo lavorare per garantire la protezione del centro abitato e delle arterie viarie, senza dimenticare l’obiettivo di restituire naturalità e bellezza a un tratto di fiume, tra Alagna e la frazione Gabbio, che oggi che oggi appare profondamente ferito dagli eventi estremi degli ultimi anni».

Anche il pendio sopra la frazione Bonda necessita di interventi ormai non più rinviabili a causa dell'estremizzazione degli eventi atmosferici. «Le piogge intense hanno riattivato situazioni di rischio che si pensavano risolte decenni fa - aggiunge Veggi - creando altresì nuove criticità un tempo impensabili con regimi pluviometrici standard. Interverremo per evitare futuri smottamenti e colate di materiale, migliorando la regimazione delle acque e rinforzando i versanti, a salvaguardia così sia delle abitazioni private che del patrimonio pubblico e di un'area strategica del territorio che ospita la stazione di valle della telecabina Alagna/Pianlunga.»

Gli interventi annunciati si aggiungono a quelli già realizzati dal Comune grazie ai precedenti 2,5 milioni di euro ottenuti per la ricostruzione post-alluvionale, e che hanno consentito la messa in sicurezza e il ripristino di opere strategiche quali il rifacimento dei ponti di Schennine e Zam Tachj, l’intervento di messa in sicurezza del ponte di Merletti e il ripristino della rete viaria della Val Vogna e dell'Acqua Bianca.

Con il nuovo finanziamento, il valore complessivo delle risorse reperite dall’Amministrazione comunale per il ripristino dei danno alluvionali per la messa in sicurezza del territorio nell'ultimo anno supera quindi 5,5 milioni di euro, a «testimonianza di un impegno costante e concreto da parte del Comune e della Regione Piemonte - conclude Veggi - e in particolare del presidente Alberto Cirio e dell'assessore Gabusi, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l'instancabile impegno a favore della sicurezza dei cittadini e del territorio. Un sentito ringraziamento anche a tutti i tecnici regionali che operano con professionalità a fianco delle amministrazioni comunali, garantendo un indispensabile e fondamentale supporto ai piccoli comuni come il nostro».