Cigliano: con la fiera iniziati i festeggiamenti di Sant’Emiliano

Con la fiera sono iniziati i festeggiamenti di Sant’Emiliano. Un prologo, come sempre seguito ed interessante, curato abilmente dalla Pro Loco del presidente Enzo Autino, in collaborazione di Cigliano Imprendi e del Comune. Numerose le bancarelle di agricoltura, artigianato, enogastronomia, commercio, hobbistica e delle associazioni che hanno colorato Corso Re Umberto. Nel pomeriggio, allietato da musica itinerante, grande attesa per i due eventi principali: Pompieropoli, diventa pompiere per un giorno, con la presenze dei vigili del fuoco (di Santhià e Livorno Ferraris) e dei loro mezzi di soccorso e per la terza edizione della Timballa d’oro, il dolce tipico ciglianese. Numeroso il pubblico intervenuto che conferma la qualità delle manifestazioni targate Cigliano.