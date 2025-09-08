Basket Cigliano: presentate squadre e programmi

Il Basket Cigliano del presidente Silvano Maglione scende in campo. Sabato 6 settembre presso l’acquapark Jolly Club di Cigliano la società giallorossa ha aperto la stagione presentando squadre e programmi. Alla serata è intervenuto il presidente della FIP regionale Gianpaolo Mastromarco, che ha sottolineato la bontà della collaborazione del sodalizio ciglianese con il Basket Teens Biella (Serie C). Sono state introdotte tutte le squadre a partire dalla DR1 (ex serie D). Numerose le presenze nelle categorie giovanili con premio speciale per l’Under 13 Campione Regionale 2024-25.