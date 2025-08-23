Si respira entusiamo: è il momento di tornare allo stadio

Aria nuova, aria fresca…

E’ quella che si respira ora in via Massaua e che stiamo respirando anche noi a pieni polmoni insieme a tutti i tifosi della Pro, nonostante la calda estate che sta per lasciare spazio al ritorno dell’unico calcio che conta per noi: quello delle bianche casacche.

E’ dunque passata la paura. Alla miracolosa salvezza sportiva ha fatto seguito un consistente investimento di denaro da parte del Bridge Football Group. Un intervento decisivo e salvifico che ha consentito di evitare una brutta fine che, al di là delle bugie di chi sosteneva che i conti erano a posto, ci avrebbe portato a giocare derby ben diversi da quelli con il Novara.

Alla nuova proprietà, con in testa Ludovic Deléchat va il nostro ringraziamento insieme a quello dell’intera piazza. Le dichiarazioni del presidente sono state chiare: progetto ambizioso ma di lungo termine, con idee calcistiche moderne, valorizzazione di giovani talenti, investimenti sulle strutture con l’obbiettivo di ottenere buoni risultati grazie a basi solide e programmazione. In pratica, dopo i recenti incubi, finalmente possiamo dormire sonni tranquilli e perché no, anche sognare qualcosa di bello a venire.

In città finalmente si respira entusiasmo e l’invito che facciamo è ancora una volta il solito: vercellesi, è il momento di tornare allo stadio. Abbandonate le vostre poltrone e Sky (con le sue cervellotiche programmazioni) per un seggiolino del Robbiano-Piola, in qualunque settore: curva, rettilinei o tribuna che sia, abbonatevi! Non ci sono più scuse, costa pure poco!!!.

Noi come sempre ci saremo e sosterremo la squadra nel bene e nel male, sia in casa che in trasferta. Ci troverete come sempre al nostro banchetto pre-partita (a proposito, restate sintonizzati perché a breve ci sarà una novità), che ci consente di autofinanziarci ed organizzare trasferte in pullman quando possibile e a prezzi calmierati. Le difficoltà non mancano (tra tariffe esose, bus che non si trovano, ditte che non noleggiano ai tifosi e partite collocate in date e orari proibitivi), ma non lasceremo nulla di intentato sperando che le prestazioni sportive dei nostri leoni aiutino.

A tal proposito, a breve inizieremo le iscrizioni per la trasferta di Brescia. Dunque buon campionato a tutti e sempre e comunque ForSa Pro!!!