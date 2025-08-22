Santoni: «Voglio una Pro Vercelli sul lato sinistro della classifica»

Dopo l'ottimo antipasto in Coppa Italia con il 3-0 all'Albinoleffe, la Pro Vercelli esordisce domenica alle 21 sul terreno della Pro Patria. Mister Michele Santoni presenta il match: "Arriviamo nella maniera migliore alla sfida con i bustocchi: siamo reduci da un ottimo pre-campionato, dove non si sono registrati infortunati e tutti i ragazzi hanno avuto il loro spazio e stanno mettendo in pratica quanto provato e studiato negli allenamenti. Con la Pro Patria spero, oltre alla continuità livello di gioco, che la squadra migliori nei piccoli particolari. Quanto di buono fatto dev'essere una spinta a migliorarci, acquisire autostima e provare a diventare ancora più bravi. Abbiamo svolto la stragrande maggioranza della preparazione con la palla, perché dovremo essere capaci a dominare palla al piede, coinvolgendo in questo ogni reparto".

Sull'organico a disposizione: "Siamo più avanti rispetto a quello che potevo prevedere, anche abbiamo ancora margini di miglioramento sia a livello fisico che tattico. La rosa è di valore e mi offre l'opportunità di poter ruotare più giocatori. Anche i ragazzi del settore giovanile già all'altezza della prima squadra è stata una piacevole sorpresa anche se, come tutti i ragazzi vanno aiutati e seguiti nella giusta maniera".

Sulla Pro Patria: "Sono amico di mister Greco e conosco la sua visione di calcio. Penso giocheranno molto bassi, gli spazi saranno più stretti, ci sarà da fare una pressione più accentuata". Gli obiettivi della Pro Vercelli? "Abbiamo tutte le potenzialità per attestarci nel lato sinistro della classifica e sono convinto di non ripetere un torneo sofferto come l'ultimo. Alla squadra chiederò sempre di recuperare più palloni possibile e sfruttare le ripartenze; siamo una squadra con spiccate qualità offensive. Giocheremo con il 4-3-3, modulo che può comportare rischi e, ogni tanto, qualche errore avendo molti giovani in squadra. Nonostante questo non rimpiango le rose con calciatori più esperti. Credo che la squadra possa dire la sua contro tutte, pur non avendo per esempio un budget come Brescia o Vicenza. Quello che voglio, inoltre, è dare ai tifosi la possibilità di divertirsi, riconoscersi nella squadra e tornare con continuità al Piola".

Il mercato è ancora aperto: in settimana è arrivato il portiere . Qualche altra novità? "Proveremo a fare qualcosa, in particolare in mezzo al campo: Lorenzo Carfora, per esempio, a me, piace parecchio; vedremo se ci sarà l'opportunità".