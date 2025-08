“52 Duemila sopra il Biellese”: due runner, tre giorni, 52 vette per raccontare un territorio che vuole farsi vedere FOTO e VIDEO

Dopo l’impresa dello scorso anno – in cui hanno unito i rifugi del Biellese in un’unica traversata epica – Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola, due giovani runner biellesi, tornano con una nuova, appassionante sfida che punta ancora più in alto. Letteralmente.

Si chiama “52 Duemila sopra il Biellese” ed è una cavalcata di tre giorni, in programma l’8, 9 e 10 agosto, durante la quale Gabriele e Francesco saliranno tutte le 52 cime sopra i 2.000 metri delle Alpi Biellesi. Un’impresa sportiva, certo, ma soprattutto un modo straordinario per far conoscere e amare il territorio montano del Biellese.

La presentazione ufficiale si è tenuta ieri sera a Biella, presso il ristorante Cenoira, davanti a un pubblico attento e coinvolto, grazie anche alla collaborazione con la Fondazione BIellezza, che sostiene con convinzione l’iniziativa come esempio virtuoso di promozione territoriale.

Il percorso partirà venerdì 8 agosto da Coggiola, con una prima tappa verso il Rifugio Monte Barone di Coggiola, per poi proseguire lungo le creste e le cime più alte del territorio, concludendosi domenica 10 agosto a Graglia. Un viaggio verticale attraverso la dorsale selvaggia e panoramica delle Alpi Biellesi, affrontato con gambe, cuore e passione.

«Non vogliamo solo arrivare in cima, vogliamo portare il Biellese in alto, farlo conoscere, farlo respirare», raccontano Gabriele e Francesco, sorridenti ma già concentrati sulla sfida.

L’obiettivo è chiaro:, troppo spesso dimenticate o poco conosciute, mostrandole nella loro bellezza aspra e autentica. Ogni vetta sarà documentata attraverso immagini, video, storie e testimonianze, creandoda condividere con tutti.

Ma non finisce qui: i due runner invitano il pubblico a scendere in sentiero, a seguirli, a incitarli lungo il percorso. «Ci piacerebbe trovare tanta gente sui sentieri, anche solo per un tratto, per camminare insieme, per raccontare le valli, per far vivere le montagne di casa come meritano.»

“52 Duemila” non è solo una sfida sportiva: è un inno alla bellezza, alla fatica, al territorio. È un atto d’amore per il Biellese.

L’8 agosto si parte. Si sale. E il Biellese sale con loro.