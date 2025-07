Via Palazzo di città chiusa al traffico, si installano le luci degli attraversamenti pedonali

Saranno le luci a terra a delimitare, in via Palazzo di Città, gli attraversamenti pedonali previsti nelle intersezioni con piazza del Municipio e via Ponti. Nei giorni di mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, dalle 8 alle 18 (e comunque fino a cessate esigenze), la ditta incaricata eseguirà l’installazione delle luci di delimitazione dei passaggi pedonali e, per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori, sarà temporaneamente vietata la circolazione di tutti i veicoli in via Palazzo di Città durante la fascia oraria indicata.

In conseguenza della chiusura, nei medesimi giorni e orari, l’accesso e l’uscita da piazza Municipio saranno garantiti esclusivamente da via Vallotti.