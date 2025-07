Asilo nido di Cigliano: importanti precisazioni del sindaco Testore

L’open day dell’asilo nido di Cigliano ha portato qualche spigolosità affiorata attraverso il web. A questo proposito il sindaco Giorgio Testore sottolinea: «Facendo riferimento a quanto apparso in alcuni post riguardanti il servizio dell’asilo nido attivo nel nostro Comune voglio chiarire alcuni aspetti fondamentali: il nido non è un servizio comunale in gestione diretta, nè in concessione, in quanto il Comune mette a disposizione esclusivamente l’immobile, senza entrare nella gestione e nella determinazione delle tariffe, che tra l’altro sono rimaste invariate per diversi anni, nonostante l’aumento generale dei costi. E’ comprensibile che con l’incremento del costo del lavoro e della vita, l’attuale struttura tariffaria debba essere rivista. Si è trattato di un adeguamento necessario per garantire la qualità del servizio e la continuità occupazionale del personale educativo. In caso contrario, l’imprenditore avrebbe rimesso il servizio che è di fondamentale importanza per le famiglie. Per completezza si ricorda che il Comune interviene concretamente per sostenere le famiglie, anche attraverso l’utilizzo dei contributi statali destinati ad abbattere le rette dei nidi. In questo modo, tutte le famiglie possono beneficiare di una riduzione importante dei costi. Vale la pena sottolineare che senza il supporto dell’amministrazione, il servizio sarebbe oggi, molto più costoso e meno accessibile. L’impegno del Comune è quindi reale e continuo, anche quando non si traduce in una gestione diretta, ma in forma di sostegno strutturale ed economico. L’amministrazione conferma la volontà di intervenire per garantire un servizio educativo accessibile, di qualità ed attento alle esigenze delle famiglie. Inoltre segnalo che l’amministrazione non mai affermato che non prenderà in considerazione la necessità di climatizzare il fabbricato adibito a micronido».