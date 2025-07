Scheda, consenso in crescita. I dati di Governance Poll

Gradimento in crescita per il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda. Secondo Governance Poll 2025, realizzato da Noto Sondaggi, e pubblicato nelle scorse ore da Il Sole 24 Ore, il primo cittadino ha guadagnato l’1,8% dei consensi, rispetto alla percentuale del 54,2% ottenuta al momento dell'elezione, nel giugno 2024. A oggi Scheda si attesta dunque al 56%. Il sindaco di Vercelli si piazza nella top trenta dei sindaci con il più alto consenso: è 27° e secondo in Piemonte dietro al collega di Novara, Alessandro Canelli, che eprò perde 11 punti percentuali rispetto al consenso ottenuto il giorno dell'elezione.

Scheda è il primo cittadino che cresce di più in tutto il Piemonte e l’unico insieme al collega di Biella, Marzio Olivero (+0,2%), a guadagnare consensi.