Incidente sulla Santhià - Ivrea: due feriti in ospedale e pesanti disagi al traffico

Incidente stradale, nella mattina di sabato, sulla A5 in direzione Ivrea, subito dopo la galleria di Passo d’Avenco. L'incidente, avvenuto intorno alle 8,45, ha coinvolto tre mezzi in un tratto in cui, tra l'altro, sono attive delle variazioni alla viabilità per un importante cantiere. Per i soccorsi, insieme alla Croce Bianca di Alice Castello, sono state coinvolte le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià: all'arrivo dei Vigili del Fuoco i conducenti erano già fuori dai veicoli e affidati alle cure dei sanitari. Per due persone si è reso necessario il trasporto all'ospedale di Ivrea, dove sono stati ricoverati in codice verde.

Successivamente sono stati messi in sicurezza i mezzi e il tratto stradale: la Polizia Stradale di Settimo Torinese e il personale della Viabilità Autostradale si sono occupati della gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.