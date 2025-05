Via Egitto, partita la demolizione delle palazzine Atc - foto

Sono iniziati i lavori di demolizione delle palazzine Atc di via Egitto, al rione Isola. Da mercoledì 28 maggio la General Smontaggi spa ha iniziato la demolizione della palazzina numero 5. La ditta, quotidianamente, mette in campo 15 operai e, a rotazione, quattro escavatori, due muletti sollevatori, una piattaforma per i lavori in quota e un cannon fog, strumento necessario all’abbattimento delle polveri scaturite dalla demolizione. Quando entra in funzione, nebulizza l’acqua affinché possa bagnare le polveri e farle dunque “cadere a terra”. «Nell’area del cantiere sono installate due centraline per il costante monitoraggio delle polveri. Così facendo, in tempo reale si tiene sotto controllo la situazione ed eventualmente si può intervenire nell’immediato in caso di superamento dei limiti», spiegano dal Comune. Le immagini diffuse mercoledì dal Comune testimoniano l'avvio dei lavori finanziati da fondi Pnrr.

La palazzina numero 5 verrà abbattuta, salvo condizioni climatiche avverse, in quattro, cinque giorni. Dopodiché gli operai utilizzeranno il frantoio mobile per sminuzzare i resti dello stabile. La prossima settimana, intanto, prendono il via anche i lavori sulla palazzina numero 8, la seconda che sarà poi abbattuta.

«Fra le lavorazioni - interviene l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion - c’è la rimozione dell’amianto nel rispetto totale delle normative per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe». Infine, entro il 31 luglio 2025, sarà rasa al suolo la palazzina numero 3.

«Grazie ai 15 milioni di euro, trasferiti al Comune dal ministero delle Infrastrutture, dopo anni di degrado di una parte del rione Isola, è ufficialmente partito il riscatto del quartiere con l’abbattimento e la successiva ricostruzione di quattro palazzine per un numero totale di 80 alloggi», commenta il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda.

La gara d’appalto per la costruzione dei nuovi 80 alloggi si celebrerà agli inizi del mese di giugno. «I nuovi appartamenti - anticipa Simion - saranno realizzati con tecnologia a secco. È un’innovazione nell’edilizia, permette costruzioni rapide, sostenibili ed efficienti grazie all’uso di materiali prefabbricati. I nuovi alloggi dell’Isola saranno dotati, per esempio, di riscaldamento geotermico e avranno consumi estremamente limitati, risultando dunque in alta classe energetica».