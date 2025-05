La Pro Vercelli è salva: successo di misura sulla Pro Patria

La Pro Vercelli è salva. Un gol di Romairone allo scadere del primo tempo regala la C alle bianche casacche. Salvezza sofferta, combattuta ma alla fine meritata. Ai bianchi basta l'1-0 per impattare lo score dell'andata e restare in C grazie al miglior piazzamento in regular season. Stagione tribolata ma chiusa in bellezza con la salvezza sul campo e la nuova proprietà presente in tribuna.

Pro con tre cambi rispetto all'andata: dentro Marchetti, Pino e l'esperto Emmanuello. De Marino a centrocampo; in attacco Comi-Romairone. Pro Vercelli nella classica maglia bianca; bustocchi in rosso. Anche in questo caso c'è il Var. Dopo 20''match interrotto per un infortunio a Beretta, a terra dopo uno scontro. L'ex vercellese si riprende. 8' Pro Vercelli (due angoli in pochi secondi) che prova a mettere pressione alla difesa lombarda. Primo quarto d'oro: ancora 0-0 con poche emozioni. 17': Iotti in mezzo dalla destra, Alcibiade anticipa Romairone. Trascorsa la prima mezz'ora: gara nervosa, pochi spazi per i bianchi cui serve sempre un gol per restare in C. 33': punizione per la Pro Patria: Mallamo conclusione deviata dalla difesa. Alcibiade (37') conclude male. Tigrotti ora più sicuri. Ma la Pro torna a ruggire: 42' Pino vicino al vantaggio: conclusione di sinistro su assist di Sbraga: Rovida salva. 45' Goool Pro Vercelli. Romairone firma il suo primo gol in maglia bianca: Cross di De Marino, Alcibiade non è perfetto nella respinta: Romairone controlla e dal limite infila l'angolino alla destr: Pro Vercelli avanti: 1-0 annullato lo svantaggio dell'andata: 1-0. 46' Momenti d'apprensione: scontro involontario tra Renault e Comi: il capitano della Pro, colpito alla testa resta a terra: interviene lo staff medico: Comi è cosciente ma deve uscire in barella tra gli applausi. Dopo oltre 8' di recupero sui due concessi, finisce il primo tempo. I bianchi dovranno difendere il vantaggio senza il capitano.

Si riparte: 1': Franchi abbranca un tiro cross di Piran. 9' altro scontro: stavolta nell'area della Pro Patria: Pino e Alcibiade restano a terra. 11' Occasione Pro Patria: solito schema: Coccolo su angolo serve Citterio sul secondo palo: palla alta. 16': Piran si accentra in area: conclusione alzata in angolo da Franchi. Cambio nella Pro: Gardano si affida a Iezzi al posto di Pino. 23': occasionissima per la Pro Vercelli in contropiede: Romairone tutto solo non riesce a concludere facendosi anticipare. C'è da soffrire. Cambi da ambo le parti. La stanchezza si fa sentire. 35': cross in area bianca: Toci non si coordina e spedisce di testa sul fondo. 36': Mischia incredibile nell'area della Pro Vercelli, serie di rimpalli: Clemente salva sulla linea; nulla di fatto. Ma che brividi. Entra Contaldo per Rutigliano; nella Pro Patria ultimo cambio: fuori un difensore, Bashi per Curatolo. Pro Vercelli pericolosa in contropiede. Giocatori vittima di crampi. 45': ancora un brivido nell'area dei bianchi, la difesa spazza. Si attende il recupero: 6'. Espulsione dalla panchina bustocca. Crampi anche per Franchi. Finale tutto di sofferenza. Tigrotti che protestano. Metà recupero se n'è andato. Pro Vercelli che si difende ma cerca di ripartire in contropiede. Giocatori sempre più stremati.Bianchi provano a tenere palla. Ultimo minuto. Brividi in area bianca: nulla di fatto. E' finita: Pro è salva. Romairone firma la salvezza.





PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Marchetti, Sbraga; Pino (20' st Iezzi), Rutigliano (36' Contaldo), Emmanuello (30' st Schenetti), Iotti (30' st Serpe), De Marino; Romairone, Comi (1' st Coppola).

In panchina: Rizzo, Lancellotti, Cirillo, Siafa, Sow, Burruano, Benacquista, Antolini, Carosso.

Allenatore: Gardano.



PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Bashi (40' Curatolo), Alcibiade, Coccolo; Piran, Ferri, Mallamo (29' st Mehic), Renault (1' st Citterio); Pitou (29' st Terrani), Rocco (29' st Toci); Beretta.

In panchina: Pratelli, Bongini, Barlocco, Reggiori, Palazzi, Nicco, Miculi, Cavalli, Somma, Vaglica.

Allenatore: Caniato.

ARBITRO: Madonia di Palermo.

RETI: pt 45' Romairone.

NOTE: Pomeriggio caldo. Spettatori: . Ammoniti: Piran, Romairone, Sbraga,Coppola, Citterio. Calci d'angolo: 3-6. Recupero: 2',6'.