Cigliano: meritatamente salvo

1^ Categoria Play out

Il Cigliano batte il Valdilana Biogliese 4-3 e mantiene la 1^ Categoria. La partita ha regalato emozioni a piene mani compresa la falsa partenza dei giallorossi costretti a rincorrere gli avversari dopo appena 15 minuti di gioco. Alla fine l’undici di Calandra ha meritatamente centrato il risultato. Il Valdilana è alla seconda retrocessione consecutiva, passa dalla Promozione alla 2^ Categoria ed ha sulla coscienza un gol divorato sul 3-2 con l’attaccante che innanzi al portiere ciglianese spedisce fuori la sfera. Il Cigliano dicevamo ha ampiamente ottenuto la salvezza dominando a centrocampo e mostrando il giusto cinismo in attacco. Ma l’inizio è stato da film horror, prima il rigore realizzato da Scaccianoce poi il raddoppio su incornata di Bojanic. Insomma c’è di che scoraggiarsi. Invece il 2-1, messo a segno da Varacalli, solo davanti a Lancini, ha rincuorato Germano e C. ed ha riaperto a partita. Con un po' di fortuna il 2-2 poteva arrivare alla fine del 1^ tempo, ma la traversa si oppone al pallonetto di Patrono. Bisogna attendere il post intervallo per vedere realizzato il recupero (compreso un rigore fallito da Germano). Il pari comunque è effimero, visto che gli ospiti replicano con Bizzocchi. Il Cigliano ha il merito di non scoraggiarsi e visto che la fortuna aiuta gli audaci, ecco il sospirato 3-3 Lo realizza Germano, a 5 minuti dalla fine, bravo a piazzare il pallone nell’angolino alla sinistra dell’ottimo Lancini. Per il Vadilana il colpo è ferale. E’ vero che ci sono i supplementari, però le forze sono in riserva e affiora il nervosismo, tanto che i biellesi finiscono in nove e subiscono il 4-3 definitivo.

Cigliano – Valdilana Biogliese 4-3

Cigliano: Grande, Lantermo Formia (dal 65’ Lo Schirico), Carena (dall’85’ Nicita) Lamce n. Genestrone, Varacalli (dal 70’ Astesano) Bravo Patrono Germano Perinetti (dal 75’ Corcione). A disp: Tarantino, Atzeni, R. Genestrone, Moussaif, Paonessa. All. Calandra.

Marcatori: al 10’ rigore Scaccianoce (V), al 15’ Bojanic (V), al 25’ Varacalli (Ci), al 49’ e all’85’ Germano (Ci), al 63’ Bizzocchi (V), al 120’ Astesano (Ci)

Non ce l’ha fatta il Santhià che perde 0-2 con le Torri Biellesi e retrocede in 2^ Categoria. Va quindi ad appaiare la Crescentinese, ultima classifica ed esclusa dai play-out. Nel prossimo campionato le vercellesi al via della 1^ Categoria 1^ saranno: Livorno/Bianzè, Pro Palazzolo e Cigliano.